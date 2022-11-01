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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan tesis açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerin resmi internet sitesinden önemli bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 15:14
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan tesis açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:
Kulübümüzün Divan Başkanlık Kurulu'nun 52. Olağan Genel Kurulunun yapıldığı 29 Ekim 2022 günü, Trabzonspor Denetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Ören'in imzasını taşıyan 25.10.2022 tarihli Denetim Kurulu Raporunun 10. maddesinde yer alan ''Trabzonspor Tesislerinin yeni havaalanı planı dışında tutulması için Divan Kurulu öncülüğünde yoğun lobi çalışması yapılmalıdır'' ifadesi ve genel kurula katılan bazı üyelerin, kamulaştırma ile yeni tesisler yapılabileceğini savunması üzerine, birçok kulübün gıpta ile baktığı ve Trabzonspor'umuzun korunması gereken menfaatleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiği yönünde beyanda bulundum.

Bu beyanlarımın basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi üzerine, aynı gün üst düzey kamu yetkililerinin tarafıma verdiği resmi bilgilerden; Bakanlığın, havaalanının kuzeyine doğru yani tesisleri etkileyen bir çalışma ve kamulaştırma olmadığını, havaalanı terminallerinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde apronun doğusuna ve batısına doğru genişletme çalışmalarının söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün camiamızın sağlıklı bilgilere ulaşması için kulübümüzün resmi sitesinden yeni bir açıklama yapılmıştır.

Trabzonspor'umuzun menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yapmış olduğumuz söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemek sağlıklı bir bakış açısı değildir.

Çok iyi bilinmelidir ki, Trabzonspor resmi sayfalarında kulüp adına yayınlanan duyurular ve beyanlar, altında imzası olsun ya da olmasın, kulüp başkanının beyanlarıdır. Yasalar ve yönetmelikler karşısında da bu şekilde değerlendirilmektedir.

Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupa'sında beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim.

Saygılarımla

Ahmet Ali Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü Başkanı

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