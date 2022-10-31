Lahtimi Avcı ile görüşecek

Fırtına'nın bu sezon renklerine kattığı Montasser Lahtimi, sadece Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giydi. İki maçta toplam 21 dakika şans buldu. Faslı kanat oyuncusu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Daha çok süre isteyecek.
Fırtına'nınbu sezon renklerine kattığı Montasser Lahtimi, sadece Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giydi. İki maçta toplam 21 dakika şans buldu. Faslı kanat oyuncusu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Daha çok süre isteyecek.