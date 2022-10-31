Eren Elmalı çok hırslı

Bordo-mavili takımda Eren Elmalı, Süper Lig'de cezası sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Avrupa maçlarıda yine sol bekteki yerini koruyan genç futbolcu, Ferencvaros'u yeneceklerini kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu "Tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.
Bordo-mavili takımda Eren Elmalı, Süper Lig'de cezası sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Avrupa maçlarıda yine sol bekteki yerini koruyan genç futbolcu, Ferencvaros'u yeneceklerini kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu "Tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.