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Abdullah Avcı Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Üst üste ikinci şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Bunun için yola çıktık. Trabzonspor her kulvarda yarışıyor. İkinci senelerinde dikkat edin, takımların çoğu kopmalar yaşıyor. Biz bu kopmaları hiç yaşamadık." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 19:26 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 19:47
Abdullah Avcı Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Sahasında mutlak galibiyet parolasıyla karşılaşmaya çıkacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı açıklamasında, "Üst üste ikinci şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Bunun için yola çıktık. Trabzonspor her kulvarda yarışıyor. İkinci senelerinde dikkat edin, takımların çoğu kopmalar yaşıyor. Biz bu kopmaları hiç yaşamadık." ifadelerini kullandı.

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"Üst üste ikinci şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Bunun için yola çıktık. Trabzonspor her kulvarda yarışıyor. İkinci senelerinde dikkat edin, takımların çoğu kopmalar yaşıyor. Biz bu kopmaları hiç yaşamadık."

"Her kulvarda varız onun için bu takıma desteklerine devam etsinler. 21'nci resmi müsabakaya çıkıyoruz, kolay bir süreç değil. Bazı takımlar bizim yarımız kadar oynadılar. Eren çok iyi performans sergiliyor. Oyun planını bazen mecburiyetten bazen performanstan değerlendiriyoruz."

"Konyaspor'la ilgili futbol kültürü olan iyi bir futbol takımı, takım savunmasını iyi yapabilen bir takım. Kolay maç yok iyi bir takımla oynayacağız."

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