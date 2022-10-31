TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Bordo mavililer ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği oyuncuları belirledi.
Bordo mavililer ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği oyuncuları belirledi.
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Karadeniz Fırtınası yerli isimlere yönelecek.
Sağ bek için Onur Bulut, sağ kanat için ise Efecan Karaca gündemde.
Trabzonspor, Onur için Kayserispor ile Efecan için de Alanyaspor ile kısa süre içinde görüşmeleri başlatacak.
Abdullah Avcı iki ismi de çok istiyor.
Böylece deneyimli hocanın eli bir hayli güçlenecek.
ONUR KONTRAT SEZONUNDA
Fırtınanın renklerine bağlamak istediği Onur Bulut'un Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe cüzi bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.
Onur'un da kariyerinin bu döneminde bordomavili kulübe katılmayı çok istediği ifade ediliyor.
Efecan Karaca'nın kontratı ise 2025'te sona eriyor.
32 yaşına geldiği için tecrübeli sağ kanat oyuncusu için de düşük bir öneri yapılacak.
Fırtınada yaşanan transfer gelişmeleri merakla takip edilmeye başlanmış durumda.
Bordo mavililer geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig şampiyonu olmayı başarmışlardı.
Fırtına yeni sezonda da aynı başarıyı sağlamak için kolları sıvamış durumda.
Bu anlamda Teknik Direktör Abdullah Avcı takımda eksik gördüğü bölgelere takviye yapmayı planlıyor.