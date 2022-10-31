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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Trabzonspor geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonda da her kulvarda etkili sonuçlar alabilmek adına takıma takviyeler yapmayı planlıyor. Bordo mavililerde bu anlamda gündeme oldukça yerli sürpriz isimler gelmekte. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Bordo mavililer ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği oyuncuları belirledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Karadeniz Fırtınası yerli isimlere yönelecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Sağ bek için Onur Bulut, sağ kanat için ise Efecan Karaca gündemde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Trabzonspor, Onur için Kayserispor ile Efecan için de Alanyaspor ile kısa süre içinde görüşmeleri başlatacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Abdullah Avcı iki ismi de çok istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Böylece deneyimli hocanın eli bir hayli güçlenecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

ONUR KONTRAT SEZONUNDA

Fırtınanın renklerine bağlamak istediği Onur Bulut'un Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe cüzi bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Onur'un da kariyerinin bu döneminde bordomavili kulübe katılmayı çok istediği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Efecan Karaca'nın kontratı ise 2025'te sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

32 yaşına geldiği için tecrübeli sağ kanat oyuncusu için de düşük bir öneri yapılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Fırtınada yaşanan transfer gelişmeleri merakla takip edilmeye başlanmış durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Bordo mavililer geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig şampiyonu olmayı başarmışlardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Fırtına yeni sezonda da aynı başarıyı sağlamak için kolları sıvamış durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan yerli harekatı! Sağ kanada 2 takviye

Bu anlamda Teknik Direktör Abdullah Avcı takımda eksik gördüğü bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

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