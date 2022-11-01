Lahtimi görev bekliyor

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi'nin gözü Abdullah Avcı'da. Süper Lig'de geride kalan haftalarda süre alamamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile oynanan iki karşılaşmada 19 dakika görev yapan 21 yaşındaki sağ kanat, perşembe günü Akyazı'da Ferencvaros sınavında daha fazla süre almak için çalışıyor. Kendisini kanıtlama peşinde olan Faslı oyuncu, Avrupa maçlarının yanı sıra ligde de görev almayı çok istiyor. Avcı'nın, temposundan memnun olduğu oyuncuyu yavaş yavaş 11'e hazırladığı belirtildi.