Jorge Djaniny güç depoluyor

Abdullah Avcı'nın dönüşünü beklediği Djaniny Semedo, Kızılyıldız maçının son 23 dakikasında forma giymişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeşil Burun Adalı oyuncunun bir an önce eski performansına kavuşmasını bekliyor. Avcı, Djaniny'yi hem forvette hem de kanatlarda kullanıyor.
Abdullah Avcı'nın dönüşünü beklediği Djaniny Semedo, Kızılyıldız maçının son 23 dakikasında forma giymişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeşil Burun Adalı oyuncunun bir an önce eski performansına kavuşmasını bekliyor. Avcı, Djaniny'yi hem forvette hem de kanatlarda kullanıyor.