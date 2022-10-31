Edin Visca şehir turunda

Trabzonspor'da oyuncular hafta sonunu izinli geçirdiler. Hatayspor maçında kolu kırıldığı için ilk devreyi kapatan Edin Visca tedavisi tamamlandıktan sonra çalışmalara başlamıştı. Boşnak yıldız izin gününde Trabzon Botanik Parkı'nı ziyaret etti. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.
Trabzonspor'da oyuncular hafta sonunu izinli geçirdiler. Hatayspor maçında kolu kırıldığı için ilk devreyi kapatan Edin Visca tedavisi tamamlandıktan sonra çalışmalara başlamıştı. Boşnak yıldız izin gününde Trabzon Botanik Parkı'nı ziyaret etti. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.