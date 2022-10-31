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TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Son dakika Trabzonspor haberleri... Devre arası transfer dönemi için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye kırdı. Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak isteyen Fırtına, harekete geçiyor. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:26
TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Trabzonspor, oynadığı 11 karşılaşmada 21 puan topladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Fırtına, son 5 maçını kaybetmezken bunların 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Devre arası transfer dönemini bekleyen bordo-mavililer takıma takviye yapmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

26 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

1.87 cm boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Çağlar ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Tecrübeli stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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