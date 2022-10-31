TRABZONSPOR HABERLERİ - Çağlar Söyüncü Süper Lig'e mi geliyor?

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Trabzonspor, oynadığı 11 karşılaşmada 21 puan topladı.
Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Trabzonspor, oynadığı 11 karşılaşmada 21 puan topladı.
Fırtına, son 5 maçını kaybetmezken bunların 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.
Devre arası transfer dönemini bekleyen bordo-mavililer takıma takviye yapmayı planlıyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında birçok bölgeye yerli alternatif istiyor.
Leicester City'de yeterince forma bulamayan Çağlar Söyüncü de gündeme geldi.
Leicester City'ye oyuncunun şartları sorulacak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
26 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı.
Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları giydi.
1.87 cm boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor.
Çağlar ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Çağlar'ın güncel piyasa değeri 28 milyon euro...