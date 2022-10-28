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Daha bitmedi

Avrupa Ligi H Grubu’nda artık ipler bizim elimizde değil. 3 Kasım’da tur için Ferencvaros’u yenmemiz yetmeyecek. Monaco da puan kaybetmeli.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Daha bitmedi

Süper Lig'de BAY geçeceği haftaya Sivasspor'u yenerek giren Trabzonspor, dün gece UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Kızılyıldız'a yenildi: 2-1. Son karşılaşmasında Monaco'yu 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazan ve ikinci sıraya yükselen Trabzonspor, dün kaybederek grupta 3. sıraya düştü. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri Katai ve Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü Bakasetas kaydetti. Trabzonspor, Bardhi ve Hamsik'in vuruşlarında direğe takıldı.

İŞLER İYİCE KARIŞTI
Dünkü sonuç öncesi bütün ipler bizim elimizdeydi. Kazanmamız halinde grubu lider bile bitirebilirdik. Ancak şok yenilgi sonrası H Grubu'nda Kızılyıldız da 6 puana yükseldi, işler karıştı. 3 Kasım tarihinde ilk maçta deplasmanda yenildiğimiz Ferencvaros'u ağırlayacağız. Ancak kazansak bile gruptan çıkmamız artık direkt bize bağlı değil. 7 puanlı Monaco'nun da Kızılyız'a puan kaybetmesi gerek. Statü gereği grubu üçüncü bitiren takım Konferans Ligi'ne katılacak.

GOMEZ'İN YERİNE BARDHI
Teknik direktör Abdullah Avcı dün, Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Başarılı hoca, tek değişikliği zorunlu olarak forvet bölgesinde gerçekleştirdi. Avcı, kart cezalısı olan Gomez'in yokluğunda Bardhi'yi 11'de sahaya sürdü.

DJANINY VE ÖMÜR DÖNDÜ
Karadeniz devinde sakatlığı düzelen Djaniny Semedo, 2 maç aradan sonra Kızılyıldız karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Abdülkadir Ömür de sakatlığının geçmesinin ardından kadroda yer alan bir başka oyuncu oldu. İki futbolcu 68'de oyuna girdi.

2 KEZ DİREĞE TAKILDIK
Temsilcimiz, dün Kızılyıldız karşısında 2 kez direğe takıldı. 34. dakika Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. 55'te bu kez Hamsik sert vurdu. Top üst direkten geri döndü.

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