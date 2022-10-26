Djaniny şov yaptı

Djaniny çift kale maçta 4 gol atarak şov yaptı. İki oyuncunun yarın forma giyebileceği belirtildi.



4 ÇOK ÖNEMLİ EKSİK

Avrupa Ligi H Grubu'nda son sırada yer alan Kızılyıldız, Trabzonspor'un karşısına önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sırp ekibinde Kangwa, Sanogo ve Nikolic'in sakatlığı bulunuyor. Orta saha Mijailovic'in adı da UEFA listesinde yok.



KAZANMAK ZORUNDAYIZ

H Grubu'nda 4 maçta tek galibiyeti bulunan Kızılyıldız'ın hocası Milojevic, "İddiamızı sürdürmemiz için kazanmamız gerekiyor. Trabzonspor güçlü bir rakip ve işimiz kolay olmayacak. Ligde ise emin adımlarla hedefe yürüyoruz" demişti.



ÖNE GEÇİNCE KAZANIYOR

Bordo-mavililer, bu sezon ligde öne geçtiği 5 maçta 13 puan aldı. Fırtına, ilk golü attığı İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniye ve Sivasspor mücadelelerinde galibiyete uzandı. Beşiktaş derbisinde ise 1 puanla yetindi.



4 MAÇIN 3'ÜNDE GOL YEMEDİ

Fırtına, son 4 resmi maçın 3'ünde kalesini gole kapatırken, sadece Beşiktaş derbisinde 2 gol yedi. O maçta da kaleci Uğurcan Çakır'ın yine birbirinden kritik 6 kurtarışı vardı. Geçtiğimiz sezonki tarihi şampiyonlukta çok büyük payı bulunan 26 yaşındaki kaptanın her geçen maç performansını artırması dikkat çekiyor.



YAZICI CAN ATIYOR

Trabzonspor kariyerinin ikinci dönemine isteği gibi başlayamayan Yusuf Yazıcı, gözünü Kızılyıldız'a dikti. 2020-21'de Avrupa Ligi'nde Lille formasıyla 7 gol atan milli yıldız, Kızılyıldız maçı ile üzerindeki şanssızlığı kırmak istiyor.



KENDİ LiGİNDE LİDER

Kızılyıldız, Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor. 15. haftası tamamlanan ligde 13 galibiyeti bulunan kırmızı- beyazlılar, 2 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı.