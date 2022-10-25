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Trabzonspor'da Kızılyıldız maçı hazırlıkları sürüyor

Son Dakika Haberleri... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:33
Trabzonspor'da Kızılyıldız maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Pazartesi günü izinli olan oyuncular, 25 Ekim gününü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çalışma, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, top kapma ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın Rajko Mitic Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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