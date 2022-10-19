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Trabzonspor'da averaj sadece +2

Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda ilk 9 içinde yer alan takımlar arasında en kötü averaja sahip olan Trabzonspor. Son haftalarda kalesini gole kapatmakta sıkıntı yaşayan Fırtına, attığı 15 gole karşın kalesinde 13 gol gördü, + 2 averaj yapabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da averaj sadece +2

Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda ilk 9 içinde yer alan takımlar arasında en kötü averaja sahip olan Trabzonspor. Son haftalarda kalesini gole kapatmakta sıkıntı yaşayan Fırtına, attığı 15 gole karşın kalesinde 13 gol gördü, + 2 averaj yapabildi.

BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR
Fırtına, ilk 9 içerisinde yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen ekip de oldu. Karadeniz devini, Beşiktaş ve Gaziantep yedikleri 12 golle takip etti. Beşiktaş attığı 19 gol nedeniyle artı 7 averaja ulaşırken, G.Antep'in de artı 3 averajı bulunuyor.

1 KEZ KAPATABİLDİ
Fırtına, ligde son 5 maçta kalesini gole kapatmakta sorun yaşıyor. Bu periyotta sadece 1 kez gol yemedi. Trabzonspor söz konusu maçlarda 8 kez fileleri sarsarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ayrıca son 5 maçın 3'ünde 2 veya daha fazla gol yedi.

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