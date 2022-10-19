TRABZONSPOR HABERLERİ - Trezeguet'den takımına övgü!

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Mısırlı futbolcu Trezeguet, bordo-mavili takımda ilk maçlarda bekleneni vermese de, son haftalarda performansını yukarıya doğru çıkartan isimlerin başında geliyor.

Bordo-mavili takımda sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilen Mısırlı futbolcu, 1 Süper Kupa, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 4 UEFA Avrupa Ligi grup maçı ve 10 Spor Toto Süper Lig maçı olmak üzere 17 resmi karşılaşmada 1345 dakika sahada kalırken söz konusu maçlarda 5 gol, 3 asistle oynadı.

Trezeguet, ligin ilk haftalarında yerine geldiği Nwakaeme'nin performans olarak gerisinde kalsa da her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Beşiktaş'a üç farklı takımda gol atma başarısı gösteren Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'un siyah-beyazlılarla oynadığı maçta istatistikleriyle ön plana çıkan futbolcular arasında yer aldı.



"SONUNA KADAR MÜCADELE EDEN BİR EKİBİZ"

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcu Trezeguet, takım olarak her zaman sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek, "Harika bir takımımız ve teknik heyetimiz var. Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Bu sezon rakiplerimize göre daha çok maç oynadık. Hem Avrupa'da hem de Spor Toto Süper Lig'de mücadeleci kimliğimizi ortaya koyduğumuz düşünüyorum. Oynadığımız maçlardan olumlu olanları çıkartıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

