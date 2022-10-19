Enis Destan'dan Şenol Güneş ve A Milli Takım itirafı! "2 dakika içinde..."

TRABZONSPOR TARAFTARINA ÖVGÜ

Milli oyuncu Enis Destan, son olarak şunları kaydetti: "Trabzonspor taraftarı, çok büyük bir taraftar grubu. Ben oraya gittiğimde çok fazla süre bulmadığım halde taraftarlar beni nerede görseler ilgi ve alakayı bırakmıyorlardı. Sürekli halimi hatırımı sorup bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyorlardı. Çok sıcakkanlı bir taraftar grubumuz var. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzonspor, geçen seneki gibi hem ligde hem de Avrupa'da taraftarını yine mutlu edecektir."