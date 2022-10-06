Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk sendromu

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk sendromu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk 8 haftalık süreci bu sözlerle yorumlarken Monaco’yu yenip gruptan çıkmayı hedeflediklerini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk sendromu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa'da Monaco karşılaşmasıyla ilgili konuştu, "Trabzonspor, grubun en güçlü ve liderliğe aday takımı" diyen Ağaoğlu, sezona istedikleri gibi başlamamalarıyla ilgili olarak ise "Şampiyonluk sendromu" yorumunu yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Son 4 senenin analizi yapılacak olursa her anlamda güçlü bir Trabzonspor var. Şampiyonluk sonrası sendromu var. Bu bir realite. Beşiktaş'a da oldu, Başakşehir'e de. Liverpool da Lille de bunu yaşadı. Sakatlıklar da çok canımızı yaktı. Hocamıza ve takıma inancımız tam" dedi.

TELEFONUNDA UĞURCAN VAR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın son dönemdeki formu hakkındaki soruyu telefonunu kameraya doğrultarak yanıtladı. Ağaoğlu, telefonundaki Uğurcan duvar kağıdını gösterip, "Uğurcan Türkiye'nin en iyi kalecisi" yorumunu yaptı.

DİĞER
Keloğlan'ın güzel Fatma'sı meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş! Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusundan başkası değil...
Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak hamle
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jorge Jesus'un 11'i
Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i
Abdullah Avcı ve Hamsik'ten Monaco açıklaması! "Detaylar..."
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Dead Space Remake'ten ilk oynanış videosu geldi!
CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonluk sendromu Şampiyonluk sendromu 06:38
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:06
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:05
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 00:02
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Daha Eski
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 23:59
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" 23:22
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... 23:22
9. haftanın hakemleri belli oldu! 9. haftanın hakemleri belli oldu! 23:23