Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk sendromu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa'da Monaco karşılaşmasıyla ilgili konuştu, "Trabzonspor, grubun en güçlü ve liderliğe aday takımı" diyen Ağaoğlu, sezona istedikleri gibi başlamamalarıyla ilgili olarak ise "Şampiyonluk sendromu" yorumunu yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Son 4 senenin analizi yapılacak olursa her anlamda güçlü bir Trabzonspor var. Şampiyonluk sonrası sendromu var. Bu bir realite. Beşiktaş'a da oldu, Başakşehir'e de. Liverpool da Lille de bunu yaşadı. Sakatlıklar da çok canımızı yaktı. Hocamıza ve takıma inancımız tam" dedi.

TELEFONUNDA UĞURCAN VAR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın son dönemdeki formu hakkındaki soruyu telefonunu kameraya doğrultarak yanıtladı. Ağaoğlu, telefonundaki Uğurcan duvar kağıdını gösterip, "Uğurcan Türkiye'nin en iyi kalecisi" yorumunu yaptı.