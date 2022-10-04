TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa ekibi Lorient'ten renklerine bağladığı Umut Bozok, yeni takımına da önemli katkılar vermeye başladı.
Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa ekibi Lorient'ten renklerine bağladığı Umut Bozok, yeni takımına da önemli katkılar vermeye başladı.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan 1.78 boyundaki forvet, bordo-mavili takımda fazla süre bulmamasına karşın 8 haftalık bölümde 2 gol kaydetti.
Umut'un sonradan oyuna girerek maçın kaderini değiştirmesi dikkat çekiyor.
GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
Süper Lig'in 5. haftasından itibaren oynamaya başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı.
8. haftadaki Kayserispor filelerini sarsarak 3 puanı getirdi.
Umut, Trabzonspor'da ligde 4 maçta 223 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.
Avrupa'da ise 2 maçta 41 dakikaya 1 gol sığdırdı.
Bordo-mavili futbolcu, 6 maçta 264 dakika sahada mücadele ederken, fileleri 3 kez havalandırmış oldu.
42 MAÇTA 22 GOL ATTI
Umut, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de toplam 42 karşılaşmaya çıkıp, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.
26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselirken, ligde son dönemlerin en skorer yerli futbolcusu olmayı başardı.
ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİR
Karadeniz devi, Kayserispor'u geriden gelerek yendi.
Abdullah Avcı, maçın 73. dakikasında Hamsik'i oyundan aldı ve Umut'u sahaya sürerek çift forvete döndü.
Bu değişiklikten sonra 2 gol atma başarısı gösteren Fırtına, 3 puanı aldı.
Avcı'nın bazı maçlarda çift forvetle sahaya çıkmayı düşündüğü belirtildi.
2025'E KADAR SÜRÜYOR
Umut Bozok'un Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı golcünün transfermarkt'taki verilere göre piyasa değeri 5 milyon euro. Lorient kulübü bir sonraki satışta kârdan % 10 pay alacak.