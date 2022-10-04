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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok performansıyla büyülüyor. 6 maçta 264 dakika sahada kalan ve fileleri 3 kez havalandıran 26 yaşındaki Umut Bozok ‘tam isabet’ olduğunu gösterdi. 1.78 boyundaki yıldız, yine iddialı olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa ekibi Lorient'ten renklerine bağladığı Umut Bozok, yeni takımına da önemli katkılar vermeye başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan 1.78 boyundaki forvet, bordo-mavili takımda fazla süre bulmamasına karşın 8 haftalık bölümde 2 gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Umut'un sonradan oyuna girerek maçın kaderini değiştirmesi dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'in 5. haftasından itibaren oynamaya başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

8. haftadaki Kayserispor filelerini sarsarak 3 puanı getirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Umut, Trabzonspor'da ligde 4 maçta 223 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Avrupa'da ise 2 maçta 41 dakikaya 1 gol sığdırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Bordo-mavili futbolcu, 6 maçta 264 dakika sahada mücadele ederken, fileleri 3 kez havalandırmış oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

42 MAÇTA 22 GOL ATTI

Umut, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de toplam 42 karşılaşmaya çıkıp, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselirken, ligde son dönemlerin en skorer yerli futbolcusu olmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİR

Karadeniz devi, Kayserispor'u geriden gelerek yendi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Abdullah Avcı, maçın 73. dakikasında Hamsik'i oyundan aldı ve Umut'u sahaya sürerek çift forvete döndü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Bu değişiklikten sonra 2 gol atma başarısı gösteren Fırtına, 3 puanı aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

Avcı'nın bazı maçlarda çift forvetle sahaya çıkmayı düşündüğü belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Umut Bozok etkisi! Avcı taktiği değiştirebilir

2025'E KADAR SÜRÜYOR

Umut Bozok'un Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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