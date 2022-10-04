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Kayserispor'a sert cevap!

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Kayserispor’a tepki gösterdi: Çok bilen yöneticileriniz, becersin de transfer tahtanızı açsın, Eskişehir gibi olmayın.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Kayserispor'a sert cevap!
Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Kayserispor yöneticilerinin açıklamalarına sert çıktı. Yazılı açıklama yapan Sürmen, şunları söyledi: "Kayserisporlu yetkililerinin açıklamalarını ibretle izliyorum. Trabzonspor ve Kayserispor arasında oluşmuş dostluğu, bazı kendini bilmez ve Kayserisporlu olmayan bazı taraftarların, geçen seneki kupa maçında bozmaya çalıştığını düşünüyordum. Ama yanılmışım. Açıklamalara bakılırsa, seyirci olaylarının tesadüfen olmadığı anlaşılıyor. Eh ne diyek; 'Çok bilen yöneticileriniz, becersin de transfer tahtanızı açsın. Eskişehirspor gibi olmayın. Üzülürüz."
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