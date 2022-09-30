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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'ya CAS'tan sevindiren haber! İşte davanın sonucu...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un 2018 yılında Tijuana'ya sattığı Fabian Castillo davasında karar çıktı. CAS'ın verdiği kararla dava Karadeniz ekibinin lehine sonuçlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 15:34
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'ya CAS'tan sevindiren haber! İşte davanın sonucu...

Trabzonspor, 2018 yılında 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Meksika kulübü Tijuana'ya sattığı Fabian Castillo sorunu bordo-mavililerin lehine çözüldü. Trabzonspor kulübü, FIFA'ya başvuruda bulunarak, Castillo'nun transferinden kaynaklanan son taksitin Tijuana tarafından ödenmediği ve bu nedenle 575 bin Euro'nun faizleri ile ödenmesini talep etti. FIFA nezdinde yapılan yargılanmada Trabzonspor haklı bulundu.

Belirlenen miktarın 45 gün içerisinde Trabzonspor'a ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Meksika kulübü davayı CAS'a götürdü. Güne Bakış'ın haberine göre CAS'taki davada da Trabzonspor haklı çıktı. Trabzon bu doğrultuda yasal faizleri ile birlikte 700 bin Euro alması yönünde karar verdi.

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