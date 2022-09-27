Kurtuluş altyapıda

Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Hami Mandıralı, Türk futbolunun kurtuluşunun altyapıdan geçtiğini belirtti. Mandıralı, "Türk futbolunun kurtuluşu gerçek anlamda yönetim kurullarının altyapıya kıymet vermeleri. Bunu hep söyledim" dedi.

ŞOTA, CARDOZO...

Hami Mandıralı yabancı transferi kriterlerini açıkladı: "Yabancı oyuncu alıyorsanız sadece ismine değil, karakterine bakmalısınız. Mesela Bosingwa, Cardozo ve Şota geldi. Karakterleri ile bu formaya layık oldular. Bunlar gibi oyuncular alınmalı."