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TRABZONSPOR HABERLERİ: Maxi Gomez'den transfer itirafı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig2in yeni sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da Maxi Gomez açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili de konuşan Uruguaylı futbolcu, "Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşım. Ama transfer süreci çok hızlı geliştiği için onlardan görüş alamadım. Çabuk ikna oldum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 17:48 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 17:54
TRABZONSPOR HABERLERİ: Maxi Gomez'den transfer itirafı!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Birkaç gün içerisinde hemen başladı ve bitti. Çok fazla soru sorma ya da görüş alma şansım olmadı. İkna süresi çok çabuk oldu.

Trabzonspor'un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum

Ben de gelir gelmez oynamaya başladım. Benim için de çok hızlı geçmeye başladı. Daha nereye geldiğimi çözemeden, bütün arkadaşlarımız gibi birçok maç oynadım. Ama hangi takıma geldiğimi, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum.

Taraftarların desteğinin ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Son maçta bizi son ana kadar desteklediler, çok etkileyiciydi. Buraya alışmak için adım adım devam etmeye çalışıyorum. Bireysel hedefim Dünya Kupası'nda forma giymek.

Bu ligin gerçekten yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak başarılı olmak ama son şampiyona geldim. Beklentilerin farkındayım. Kendi adıma da beklentilerim, hedeflerim var.

Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşım. Ama transfer süreci çok hızlı geliştiği için onlardan görüş alamadım. Çabuk ikna oldum.

Geçen seneki şampiyonluk kutlamaları izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde şampiyonluk yaşayıp, kutlamalar yapmak istiyoruz.

Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Bence harika bir geleceği olacak. Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek.

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