Haberler Trabzonspor Albayrak’tan öğrencilere jest

Albayrak’tan öğrencilere jest

Trabzonspor'un dün Gaziantep FK ile oynadığı ve 3-2 kazandığı Spor Toto Süper Lig maçında Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, çocukları sevindirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Albayrak’tan öğrencilere jest

Berat Albayrak, kendisinin ve ailesinin gidemediği karşılaşmalarda locasını öğrencilere tahsis ediyor. Dün de locasını Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğrencilerine verdi. Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında locasını öğrencilerimize tahsis ederek büyük mutluluk yaşamalarına vesile oldular. Öğrencilerimiz ve okulumuz Tevfik Serdar Anadolu Lisesi adına Sayın Bakanımız Berat Albayrak Bey'e şükranlarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.


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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, öğrencileri sevindirmeye devam edeceğini söyledi. Albayrak, kendisinin ve ailesinin gidemediği karşılaşmalarda locasını öğrencilere tahsis etmeyi sürdürecek.

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