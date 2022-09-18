Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Son dönemde istenilen formu yakalayamayan Trabzonspor, Gaziantep FK'yı yenerek milli araya mutlu gitmek istiyor. Trabzonspor - Gaziantep FK maçı öncesinde detaylar merak ediliyor. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saati, kanalı, Trabzonspor'un ve Gaziantep FK'nın muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:12
TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

👉 Trabzonspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Doğucan, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Hanousek, A. Parmak, Sagal, Maxim, Mustafa, Figueiredo

YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor, sahasında 559 gündür yenilmiyor. 2020-2021 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 kez maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında alacağı puan yada puanlar sonrasında ise Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

7. RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK , Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

CAN SIKAN SAKATLIKLAR

Trabzonspor'da , Gaziantep FK maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ciddi sakatlıklarla sezon başında beri boğuşan Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
Ünlü doktor hayatının şokunu yaşadı! En yakını peşine dedektif taktı hacker tuttu
Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı
F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı
Avcı kararını verdi! İşte Fırtına'nın G.Antep FK maçı 11'i
DİYARBAKIR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
DENİZLİ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
ÇANAKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı Fırtına'da savunma alarmı! Avcı kolları sıvadı 09:17
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 09:11
Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' Jesus'un şifresi belli oldu! Oyunun 'ana planı...' 09:11
F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... F.Bahçe'de flaş Altay gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda... 08:59
İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde... 08:20
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33
Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez 23:33
Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim 23:32
Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! 23:32