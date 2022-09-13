Umut yetmedi

Trabzonspor sezon başında geçen yılın gol kralı Umut Bozok'u da renklerine bağlamıştı. 25 yaşındaki futbolcu Ferencvaros deplasmanından sonra Adana Demir'e karşı da başarılı bir oyun sergiledi. Maxi Gomez'in arkasında oynayan genç futbolcu ikinci devrede uzak köşeye vurduğu nefis plase vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Maç boyunca çok etkiliydi. Sürekli hareket ederek top istedi. Takımının atağa çıkması için yoğun uğraş verdi. Ancak müthiş çabası yeterli olmadı. Adana Demirspor mücadelenin sonunda bir gol daha bularak Fırtına'yı devirdi. 90 dakika boyunca en çok çabalayan isimlerin başında gelen son gol kralı Umut Bozok stadı üzgün şekilde terk etti.

YENİLGİ BİZLERE YAKIŞMADI

Umut Bozok maç sonrası şunları söyledi: "Buraya 3 puan için gelmiştik ancak istediğimizi alamadık. Adana Demirspor güçlü kadroya sahip bir takım. İyi de futbol oynadılar. Her şeye rağmen 2-2'yi bulduktan sonra daha doğru oynamalıydık. Belki de 3. golü biz atacaktık ancak kalemizde gördük. Bu yenilgi bizlere yakışmadı. En kısa sürede toparlanıp gerçek Trabzonpor'u izletmeliyiz"