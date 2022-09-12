Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de altıncı haftanın kapanış maçında bugün Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da tek hedef 3 puan. Geçtiğimiz hafta Ferencvaros ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında kadroda ciddi bir değişime imza atmayan teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşmasının sistemini belirledi. Daha agresif ve hızlı bir oyun oynatma düşüncesinde olan Karadeniz devinin teknik patronu, 90 dakika sonunda gülen taraf olabilme adına bütün kozlarını sergileyecek. Bordomavili futbolcular da bu maçın öneminin farkında.

Özellikle bireysel hatalardan yenen goller için özel çalışmalar yaptıran Avcı, takım savunmasını ön plana çıkarmak için gerekli adımları da atıyor. Bordo-mavili hoca, futbolcuları ile yaptığı toplantılarda, "Geçtiğimiz sezonki kadromuzdan daha kaliteliyiz. Yönetim üzerine düşeni yaptı ve artık sıra bizde. Bunlar yeni bir takım olmamızın sancıları ama artık ileriye doğru adımlar atmaya başlamalıyız. Bunun için Adana Demirspor maçını kazanalım. Hem 3 puan hem de moral anlamında çok önemli kazanımlar elde edeceğiz" ifadesini kullandı.

A. DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

A. DEMİRSPOR: ERTAÇ, RAKITSKIY, SAMET, SVENSSON, ONYEKURU, BELHANDA, NDIAYE, YUSUF, RODRIGUES, STAMBOULI, DZYUBA,

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWİL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, ÖMÜR, TREZEGUET, GOMEZ

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Bugün oynanacak olan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti. Karşılaşmanın başlama saatinin 21.00'den 21.30'a alındığı açıklandı.

ÇİFT FORVET OYNAYABİLİR

Abdullah Avcı'nın bu sezon bazı maçlarda Gomez, Umut ve Djaniny'den oluşan forvet hattından maksimum verimi almak için çift forvetli sisteme geçebileceği belirtildi. Zaman zaman bu sistemi deneyecek başarılı hocanın özellikle Akyazı'daki karşılaşmalara direkt bu oyun planıyla da başlayabileceği, bunun çalışmalarını yaptığı vurgulandı.

ÖMÜR SAHADA

Son maçlarda form düşüklüğü yaşayan Abdülkadir Ömür, özellikle sağ tarafa geçtikten sonra beklentilerin bir hayli altında kaldı. Abdullah Avcı'nın 23 yaşındaki 10 numarayı kulübeye çekmesi bekleniyordu. Sağda Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Naci Ünüvar gibi alternatifler bulunuyordu. Ancak Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin sakatlanması Ömür için bugün de sahaya çıkma şansı oluşturdu.

HUGO'NUN YERİNE DENSWIL

Ferencvaros maçında yaptığı basit hatayla penaltıyla sebebiyet veren Hugo, ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Adana Demirspor karşısında sol stoperde Denswil görev yapacak. Yanında ise yeni transferlerden Bartra oynayacak. Beklerde Eren Elmalı ile Larsen'in yerleri garanti.