Haberler Trabzonspor SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yusuf Yazıcı ve Djaniny...

SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yusuf Yazıcı ve Djaniny...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yer almayan Yusuf Yazıcı ve Djaniny için kulüpten sakatlık açıklaması geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:11
SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yusuf Yazıcı ve Djaniny...

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yer almayan Yusuf Yazıcı ve Djaniny için kulüpten sakatlık açıklaması geldi.

Fırtına açıklamasında, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir. Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo'nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

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