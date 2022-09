Hedef 5 maçta 15 puan

Fırtına'da gözler Adana Demirspor mücadelesine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri Ferencvaros karşısında aldıkları yenilginin izlerini Adana deplasmanında silmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisi 1 ay içinde birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Trabzonspor'da hedef bu zorlu periyotta çıkacağı tüm maçları kazanarak hem 'şampiyon' apoletiyle çıktığı Süper Lig'de iddiasını herkese göstermek hem de Avrupa Kupaları'nda başarılı bir sezon geçirmek. Avcı da Adana. Demirspor maçı öncesi öğrencilerine bir konuşma yaptı.



"DAHA DA GELİŞECEĞİZ"



Trabzonspor, ligde Adana Demirspor ile oynadıktan sonra Kupa 2'de Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ardından da ligde Gaziantepspor'u ağırlayacak. Sonrasında önce Kayserispor ile ligde, Monaco ile de Avrupa Kupası'nda deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Biz son şampiyonuz. Bu unvanı hepinizin sürdürmek istediğini biliyorum. Bunun için sahada daha fazlasını görmeye ihtiyacımız var. Artık sezon ilerliyor. 1 ay içinde çok önemli karşılaşmalara çıkacağız. Adana Demirspor maçıyla bir seri başlatalım" dedi.



ROTASYON YAPACAK



Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, lig ve kupada geniş kadrosunu rotasyona sokarak kullanacak. Böylece sakatlık riski bulunan oyuncularını mümkün olduğunda koruyacak. Usta hoca bu sebeple oyuncularına seslenerek "Size sezonun her döneminde ihtiyacım olacak. Herkes kendini her an oynayacakmış gibi hazır tutsun" dedi.