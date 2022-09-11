Haberler Trabzonspor Hedef 5 maçta 15 puan

Hedef 5 maçta 15 puan

Karadeniz temsilcisi kötü gidişata zorlu maçta son vermek istiyor. Bordo-mavililer Avrupa ve ligde arka arkaya 5 maçı kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı “1 ay içinde çok önemli maçlara çıkacağız. Artık sezon ilerliyor. Kazanıp bir seri başlatalım” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Hedef 5 maçta 15 puan

Fırtına'da gözler Adana Demirspor mücadelesine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri Ferencvaros karşısında aldıkları yenilginin izlerini Adana deplasmanında silmeyi planlıyor. Karadeniz temsilcisi 1 ay içinde birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Trabzonspor'da hedef bu zorlu periyotta çıkacağı tüm maçları kazanarak hem 'şampiyon' apoletiyle çıktığı Süper Lig'de iddiasını herkese göstermek hem de Avrupa Kupaları'nda başarılı bir sezon geçirmek. Avcı da Adana. Demirspor maçı öncesi öğrencilerine bir konuşma yaptı.

"DAHA DA GELİŞECEĞİZ"

Trabzonspor, ligde Adana Demirspor ile oynadıktan sonra Kupa 2'de Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ardından da ligde Gaziantepspor'u ağırlayacak. Sonrasında önce Kayserispor ile ligde, Monaco ile de Avrupa Kupası'nda deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Biz son şampiyonuz. Bu unvanı hepinizin sürdürmek istediğini biliyorum. Bunun için sahada daha fazlasını görmeye ihtiyacımız var. Artık sezon ilerliyor. 1 ay içinde çok önemli karşılaşmalara çıkacağız. Adana Demirspor maçıyla bir seri başlatalım" dedi.

ROTASYON YAPACAK

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, lig ve kupada geniş kadrosunu rotasyona sokarak kullanacak. Böylece sakatlık riski bulunan oyuncularını mümkün olduğunda koruyacak. Usta hoca bu sebeple oyuncularına seslenerek "Size sezonun her döneminde ihtiyacım olacak. Herkes kendini her an oynayacakmış gibi hazır tutsun" dedi.

DİĞER
Afrodit Banu Alkan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan 'Yok artık' dedirtti!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde velayet kararı! Maddi durum kriter değil
Yeni Aslanlar sahne alıyor! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i...
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Kasayı dolduracak!
Avcı oyuncularını bu sözlerle motive etti!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 01:00
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 00:57
Barcelona farka koştu! Barcelona farka koştu! 00:39
Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! 00:38
Daha Eski
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:37
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:00
Atletico farklı kazandı! Atletico farklı kazandı! 23:56
Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! 23:48