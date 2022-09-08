İyi başlamalıyız

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ferencvaros mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Avrupa Kupaları'nda oynamak biraz daha farklı. Her takım sisteme sadık kalıyor. Disiplinli oynuyorlar. Bu yüzden Avrupa Kupaları'nda kolay maç yok. Eşleştiğimizden beri Ferencvaros'u takip ettik. Analiz ekibimiz de izledi. Bir eleme maçı değil, grup maçı oynayacağız. Planlarımızı ona göre yaptık." dedi.
Trabzonspor'dateknik direktör Abdullah Avcı, Ferencvaros mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Avrupa Kupaları'nda oynamak biraz daha farklı. Her takım sisteme sadık kalıyor. Disiplinli oynuyorlar. Bu yüzden Avrupa Kupaları'nda kolay maç yok. Eşleştiğimizden beri Ferencvaros'u takip ettik. Analiz ekibimiz de izledi. Bir eleme maçı değil, grup maçı oynayacağız. Planlarımızı ona göre yaptık. Buraya kazanmaya geldik. İstediğimiz alıp dönmek istiyoruz. Önemli sakatlarımız var ancak sahaya 11 kişi çıkacağız. Güçlü bir oyunumuz var. Bunu sergilememiz gerekiyor. Son ana kadar herkes oyun planına sadık kalmalı" diye konuştu.