TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sezonu tamamlandı.
Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sezonu tamamlandı.
Süper Lig'de ise son gün 8 Eylül Perşembe.
Bu bağlamda çalışmlarını sürdüren Trabzonspor, transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala gaza bastı.
Bordo-mavililer sürpriz bir futbolcu için devreye girdi.
Takvim'in haberine göre; transfer perdesi kapanmadan bir sağ kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a flaş bir öneri geldi.
Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond Trabzonspor'a önerdi.
Beşiktaş da yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.
REDMOND ÖNERİLDİ
Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi…
İngiliz ekibi Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.
BEŞİKTAŞ SONUÇ ALAMADI
Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi.
Redmond; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan Redmond takımına 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.
İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.