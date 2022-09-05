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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Nathan Redmond oldu. Beşiktaş'ın gündemine de gelen yıldız futbolcu bu kez Karadeniz ekibine önerildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 14:45
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sezonu tamamlandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Süper Lig'de ise son gün 8 Eylül Perşembe.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Bu bağlamda çalışmlarını sürdüren Trabzonspor, transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala gaza bastı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Bordo-mavililer sürpriz bir futbolcu için devreye girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Takvim'in haberine göre; transfer perdesi kapanmadan bir sağ kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a flaş bir öneri geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond Trabzonspor'a önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Beşiktaş da yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

REDMOND ÖNERİLDİ

Trabzonspor, Masouras için son bir teklif daha yaparken İngiltere'den sürpriz bir haber geldi…

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

İngiliz ekibi Southampton, sol ve sağ kanatta forma giyen yıldız oyuncusu Nathan Redmond'u menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

BEŞİKTAŞ SONUÇ ALAMADI

Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği, Masouras transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda İngiliz yıldız için hamle yapılacağı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Redmond; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan Redmond takımına 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nathan Redmond Trabzonspor'a önerildi!

İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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