TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Andreas Cornelius, sürpriz şekilde bordo mavili takımdan ayrılma kararı almıştı.
Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Andreas Cornelius, sürpriz şekilde bordo mavili takımdan ayrılma kararı almıştı.
Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 15 gol 5 asistlik katkı veren 29 yaşındaki Cornelius, altyapısında yetiştiği ve uzun süre formasını giydiği Kopenhag'a transfer olmuştu.
Fırtına, Danimarkalı futbolunun satışından kasasına 6 milyon Euro koydu.
BU SEZONA DA ETKİLİ BAŞLAMIŞTI
Bordo mavili ekip, geçen sezon başında Cornelius'u Parma'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Başarılı golcü, bu sezon oynadığı 7 resmi maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Cornelius, Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maçında da 90 dakika forma giymişti.
DANİMARKA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor 'dan ayrılan ve eski takımı Kopenhag'a dönen Andreas Cornelius, ilk maçına önceki gün çıktı.
Cornelius, Lacivert-Beyazlılar'ın Danimarka Ligi'nde sahasında Silkeborg'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı.
TRABZONSPOR İTİRAFI!
Karşılaşma öncesi evine döndüğü için çiçek takdim edilen tecrübeli forvet, "Açıkçası bu fırsat aniden önüme çıktı ve ülkeme geri dönmek istedim.
Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum.
Başta kulübün farklı bir yaklaşımda bulunacağını düşündüm ama tam tersi çok olumlu davrandılar.
Bunun için onlara minnettarım" diye konuştu.
CORNELIUS KİMDİR?
Andreas Cornelius, Danimarkalı milli futbolcudur.
Şu anda Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag forma giymektedir.
1.95 metre boyundaki Andreas Cornelius, forvet mevkisinde top koşturmaktadır.
Andreas Cornelius, 16 Mart 1993 tarihinde doğdu.
Şu anda 29 yaşında olan Andreas Cornelius, Kopenhag, Danimarka'da dünyaya gelmiştir.