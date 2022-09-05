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TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da en büyük pay sahiplerinden biri kuşkusuz Andreas Cornelius'tu... Bu sezona da etkili başlayan yıldız futbolcu ayrılık kararı almış ve Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Kopenhag ile ilk maçına çıkan yıldız futbolcudan transfer itirafı geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 11:48
TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Andreas Cornelius, sürpriz şekilde bordo mavili takımdan ayrılma kararı almıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 15 gol 5 asistlik katkı veren 29 yaşındaki Cornelius, altyapısında yetiştiği ve uzun süre formasını giydiği Kopenhag'a transfer olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Fırtına, Danimarkalı futbolunun satışından kasasına 6 milyon Euro koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

BU SEZONA DA ETKİLİ BAŞLAMIŞTI

Bordo mavili ekip, geçen sezon başında Cornelius'u Parma'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Başarılı golcü, bu sezon oynadığı 7 resmi maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Cornelius, Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maçında da 90 dakika forma giymişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

DANİMARKA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor 'dan ayrılan ve eski takımı Kopenhag'a dönen Andreas Cornelius, ilk maçına önceki gün çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Cornelius, Lacivert-Beyazlılar'ın Danimarka Ligi'nde sahasında Silkeborg'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

TRABZONSPOR İTİRAFI!

Karşılaşma öncesi evine döndüğü için çiçek takdim edilen tecrübeli forvet, "Açıkçası bu fırsat aniden önüme çıktı ve ülkeme geri dönmek istedim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Başta kulübün farklı bir yaklaşımda bulunacağını düşündüm ama tam tersi çok olumlu davrandılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan transfer itirafı!

Bunun için onlara minnettarım" diye konuştu.

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