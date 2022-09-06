Transfer uzmanı

Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye' de yakın takibe aldığı kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Bordo-mavililer bu dönem de dengeli bir politika izledi. Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan'dan 9 milyon 500 bin euro, Cornelius'tan 6 milyon euro, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin euro, Erce Kardeşler'den 400 bin euro, Flavio'dan 195 bin euro gelir elde eden Fırtına, toplam 18 milyon 495 bin euro gibi bir rakamı kasasına koydu. Fırtına; Trezeguet, Eren Elmalı, Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolat, Gomez, Lahtimi'ye 19 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ödedi. Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı'yı ise bedelsiz aldı. Böylelikle giden oyuncular, gelenlerin bonservis bedellerini karşılamış oldu.
Transferde kasaya giren para: 18 milyon 495 bin euro
Transferde harcama yapılan para: 19 milyon 150 bin euro
Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye' de yakın takibe aldığı kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Bordo-mavililer bu dönem de dengeli bir politika izledi. Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan'dan 9 milyon 500 bin euro, Cornelius'tan 6 milyon euro, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin euro, Erce Kardeşler'den 400 bin euro, Flavio'dan 195 bin euro gelir elde eden Fırtına, toplam 18 milyon 495 bin euro gibi bir rakamı kasasına koydu. Fırtına; Trezeguet, Eren Elmalı, Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolat, Gomez, Lahtimi'ye 19 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ödedi. Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı'yı ise bedelsiz aldı. Böylelikle giden oyuncular, gelenlerin bonservis bedellerini karşılamış oldu.