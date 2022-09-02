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Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına, Fenerbahçe'nin 2 aydır görüştüğü Maxi Gomez'in transferini neredeyse 24 saat içerisinde sonuçlandırdı. Hem de sadece 3 milyon euro bonservis bedeli ile ve bunu da 3 taksitle ödemeyi kabul ettirerek. Bahsedilen bonservis bedelinin yarı fiyatına biten transferin perde arkasına ise Fotomaç Gazetesi ulaştı. İşte bu tarihi operasyonun ince ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Andreas Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı izin verilmesi durumunda ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Bunu iyi niyetli bir şekilde anlatınca, teknik ekip ve yönetim bu tavra tutarsız kalmadı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Cornelius ayrılınca bordo-mavililer hemen Artem Dovbyk için Dnipro'ya yeni bir teklif sundu ve fiyatı artırdı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Trabzonspor, Artem Dovbyk için bastırırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Yaklaşık iki aydır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Maxi Gomez'in menajerleri, Fırtına'nın kapısını çaldı ve "Fenerbahçe bizi oyalıyor. Biz son şampiyona, İspanya'dan önemli transferler yapan Trabzonspor'u istiyoruz" dedi.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Trabzonspor yönetim kurulu da gelen bu talebi hemen teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Bordo-mavili çalıştırıcı Gomez'in alınmasını isteyince görüşmeler jet hızıyla başladı. Oyuncu, kulübü Valencia'ya Trabzonspor'a transfer olmak istediklerini söyleyince Karadeniz devinin eli iyice rahatladı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Valencia, Maxi Gomez için ilk önce Fenerbahçe'den 10 milyon euro talep etmişti. Sonra 6'ya inmişti.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Valencia'nın Cavani'yi alması önemli bir koz olarak kullanıldı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle köşeye sıkıştı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Fırtına bu kozu kullanarak Valencia kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

İspanyol ekibi rakamı az buldu ancak 26 yaşındaki forvetin baskısı ve yönetimin ciddi çalışmaları sonucunda ikna edildi.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Trabzonspor ardından anlaşılan 3 milyon euro'luk rakamı 3 eşit taksitle ödemeyi de kabul ettirdi.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Trabzonspor'un İspanya'dan transfer ettiği Bartra ve Bardhi de bu transferde çok aktif kullanıldı.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Teknik ekibin talebi doğrultusunda her iki oyuncu da Maxi Gomez ile görüşerek, "Seninle ilgilenen diğer takımları düşünme. Trabzonspor'da ortam çok güzel, ödemelerde de her hangi bir sorun yok" dediler.

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Transfer görüşmeleri de hızlı ilerleyen bu süreç içerisinde yaklaşık 24 saat içinde sonuçlandı ve Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 2 aydır gündeminde olan oyuncunun transferini gerçekleştirerek futbol tarihinin en önemli çalımlarından birini attı. Dün İstanbul'a gelen oyuncu artık bordo-mavili formayı terletecek.

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