Trabzonspor'un Maxi Gomez transferinin perde arkasını Fotomaç açıklıyor: Tarihi çalım!

Andreas Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı izin verilmesi durumunda ülkesine dönmek istediğini söyledi.
Andreas Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı izin verilmesi durumunda ülkesine dönmek istediğini söyledi.
Bunu iyi niyetli bir şekilde anlatınca, teknik ekip ve yönetim bu tavra tutarsız kalmadı.
Cornelius ayrılınca bordo-mavililer hemen Artem Dovbyk için Dnipro'ya yeni bir teklif sundu ve fiyatı artırdı.
Trabzonspor, Artem Dovbyk için bastırırken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık iki aydır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Maxi Gomez'in menajerleri, Fırtına'nın kapısını çaldı ve "Fenerbahçe bizi oyalıyor. Biz son şampiyona, İspanya'dan önemli transferler yapan Trabzonspor'u istiyoruz" dedi.
Trabzonspor yönetim kurulu da gelen bu talebi hemen teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti.
Bordo-mavili çalıştırıcı Gomez'in alınmasını isteyince görüşmeler jet hızıyla başladı. Oyuncu, kulübü Valencia'ya Trabzonspor'a transfer olmak istediklerini söyleyince Karadeniz devinin eli iyice rahatladı.
Valencia, Maxi Gomez için ilk önce Fenerbahçe'den 10 milyon euro talep etmişti. Sonra 6'ya inmişti.
Valencia'nın Cavani'yi alması önemli bir koz olarak kullanıldı.
Kural gereği AB pasaportuna sahip olmayan ez fazla üç oyuncu oynatabilen Valencia, Gomez'in de ayrılmak istemesi nedeniyle köşeye sıkıştı.
Fırtına bu kozu kullanarak Valencia kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
İspanyol ekibi rakamı az buldu ancak 26 yaşındaki forvetin baskısı ve yönetimin ciddi çalışmaları sonucunda ikna edildi.
Trabzonspor ardından anlaşılan 3 milyon euro'luk rakamı 3 eşit taksitle ödemeyi de kabul ettirdi.
Trabzonspor'un İspanya'dan transfer ettiği Bartra ve Bardhi de bu transferde çok aktif kullanıldı.
Teknik ekibin talebi doğrultusunda her iki oyuncu da Maxi Gomez ile görüşerek, "Seninle ilgilenen diğer takımları düşünme. Trabzonspor'da ortam çok güzel, ödemelerde de her hangi bir sorun yok" dediler.
Transfer görüşmeleri de hızlı ilerleyen bu süreç içerisinde yaklaşık 24 saat içinde sonuçlandı ve Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 2 aydır gündeminde olan oyuncunun transferini gerçekleştirerek futbol tarihinin en önemli çalımlarından birini attı. Dün İstanbul'a gelen oyuncu artık bordo-mavili formayı terletecek.