Hocası dün gitti

Trabzonspor'un rakiplerinden Kızılyıldız, Sırp futbolunun lokomotif ekiplerinden biri. Dün kulüpte şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Takımın hocası unutulmaz futbolcu Dejan Stankovic istifa etti. Yerine Milos Milojevic geldi. Sert, disiplinli ve hücumda çok etkili bir takım. 10 numaraları İvanovic çok iyi bir pasör. Organizasyonu mükemmel şekilde sağlıyor. Bukkari, Karagümrük'ten gelen Pesic dışında Katai ve 1.93'lük Pavkov da dikkat edilmese gerek oyuncular. Bu sezon 9 resmi maçta 33 gol attılar. Ligde oynadıkları 5 maçta henüz puan kaybetmediler. 21 gol attılar, sadece 1 gol yediler. İç sahada ateşli taraftar desteğiyle agresif oynuyorlar.

YILDIZI IVANIC

Kızılyıldız'ın tarihinde birçok önemli kupa var. 1991-92 sezonunda Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon oldular.