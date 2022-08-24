TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

Süper Lig'in ilk üç haftasında 6 puan toplayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Dünyaca ünlü yıldız ismin Paris Saint German'den ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.
Süper Lig'in ilk üç haftasında 6 puan toplayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Dünyaca ünlü yıldız ismin Paris Saint German'den ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in L'Equipe'den derlediği habere göre Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyle görüşmelere başladı.
RAFINHA KİMDİR?
Brezilyalı merkez orta saha, altyapıyı Barcelona'da tamamladı. Yıllarca burada forma giyen yıldız isim ayrıca Celta Vigo, Inter, Real Sociedad ve PSG formalarını da terletti. 29 yaşındaki Rafinha'nın değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.