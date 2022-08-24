TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

RAFINHA KİMDİR?

Brezilyalı merkez orta saha, altyapıyı Barcelona'da tamamladı. Yıllarca burada forma giyen yıldız isim ayrıca Celta Vigo, Inter, Real Sociedad ve PSG formalarını da terletti. 29 yaşındaki Rafinha'nın değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.