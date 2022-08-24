Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

Transferde gaza basan Trabzonspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, PSG'nin gözden çıkardığı yıldız orta saha oyuncusu Rafinha ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:34
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

Süper Lig'in ilk üç haftasında 6 puan toplayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, PSG'nin yıldızı Rafinha'yı gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

Dünyaca ünlü yıldız ismin Paris Saint German'den ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in L'Equipe'den derlediği habere göre Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyle görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan PSG'nin yıldızı Rafinha'ya transfer kancası!

RAFINHA KİMDİR?
Brezilyalı merkez orta saha, altyapıyı Barcelona'da tamamladı. Yıllarca burada forma giyen yıldız isim ayrıca Celta Vigo, Inter, Real Sociedad ve PSG formalarını da terletti. 29 yaşındaki Rafinha'nın değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus'a olay eleştiri! "Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi..."
İşte Benim Stilim Nazlı Hamarat oğlunu 'sidikli' deyip paylaştı! Tepkilerin ardından gözler oğlunun babasına çevrildi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu
Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i belli oldu!
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
ALS HASTALIĞI NEDİR? - ALS hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | ALS hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?
DOLAR NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un Kopenhag 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Kopenhag 11'i belli oldu! 20:03
Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray... Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray... 19:53
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu 19:22
Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok 19:07
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe yolunda! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe yolunda! 19:07
Keçiörengücü Ali Babaei'yi kadrosuna kattı Keçiörengücü Ali Babaei'yi kadrosuna kattı 18:28
Daha Eski
G.Saray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia G.Saray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia 18:20
A. Wien'in hocasından F.Bahçe taraftarına övgü! A. Wien'in hocasından F.Bahçe taraftarına övgü! 18:19
Fenerbahçe Wien maçına hazır Fenerbahçe Wien maçına hazır 18:13
Başakşehir Antwerp maçı için Belçika'da Başakşehir Antwerp maçı için Belçika'da 17:51
Fırtına o isimle görüşmelere başladı! Fırtına o isimle görüşmelere başladı! 16:58
Trabzonspor-Galatasaray derbisinde taraftar kararı! Trabzonspor-Galatasaray derbisinde taraftar kararı! 16:44