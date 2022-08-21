Haberler Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret!

Ahmetcan Kaplan'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret!

Son dakika haberleri... Trabzonspor Altyapısı'ndan yetişen ve Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kaplan, altyapıdaki futbolcularla bir araya geldi ve oyunculara veda etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:16
Ahmetcan Kaplan'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret!

Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

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