Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.
2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon avro kazandı.
Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon avro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer aldı.