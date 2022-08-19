Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon avro kazandı.