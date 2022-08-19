Haberler Trabzonspor Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, genç oyuncuları Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro bedelle Hollanda temsilcisi Ajax'a gönderdi. Ahmetcan Kaplan, bu bonservis bedeli sonrası Trabzonspor'da tarihe geçti. Ahmetcan Kaplan, ağabeyleri Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi isimlerle aynı listeye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 17:07
Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon avro kazandı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon avro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer aldı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Ahmetcan, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon avro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon avro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon yükseldiği A takımda 13 lig, 5 de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Genç futbolcu, 1214 dakika boyuncu görev yaparken forma giydiği tek sezonda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018'de Trabzonspor altyapısında forma giyerek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, ardından Trabzonspor 16 yaş altı takımına geçti.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

22 Ocak 2019'da Trabzonspor 17 yaş altı takımına, 4 Ağustos 2020'de Trabzonspor 19 yaş altı takımında oynayan stoper oyuncusu, 11 Kasım 2020'de de Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Ahmetcan Kaplan, 27 Eylül 2021 tarihinde geçen sezon ligin 7. haftasında Alanyaspor maçıyla ilk kez A takım formasını giydi.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Bordo-mavili futbolcu, 1 yıla yakın sürede Avrupa'nın önemli kulüplerinden Ajax'a transfer olmayı başardı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?
Ahmetcan Kaplan, 16 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

2013 yılında, henüz 10 yaşındayken Trabzonspor alt yapısında kariyerine adım atan Ahmetcan Kaplan, 2020 yılına kadar alt yapıda forma giymiştir.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Ahmetcan Kaplan, 2020 yılında A takım seviyesinde forma giymeye başladı.

Ahmetcan Kaplan Trabzonspor tarihine geçti! Yusuf Yazıcı, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke...

Ahmetcan Kaplan, kariyeri boyunca 38 maça çıkarken 2 gol 3 asist üretti.

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