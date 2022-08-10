Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da ayrılık kapıda... Bordo-mavililerin genç yıldızı Ahmetcan Kaplan için Ajax devreye girdi. Hollanda basınında da Ahmetcan Kaplan'ın özellikleri masaya yatırıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:38
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar sonrası takıma ciddi anlamda katkı veren Ahmetcan Kaplan, Ajax yolunda...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAĞI AKTARILDI

Ajax'ın, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Hollanda ekibinde, İtalya'ya transferi gündemde olan Perr Schuurs'un takımdan ayrılması durumunda Ahmetcan'ın transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek olarak gösterildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Ajax ile Trabzonspor arasında genç futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu ve Ahmetcan transferi resmiyet kazanırsa bordo-mavililerin 10 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar kazanacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Hollanda devinin anlaşma sağlanması durumunda Ahmetcan Kaplan'la da 5 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Hollanda basını Ajax'a transfer olması beklenen Ahmetcan Kaplan'ı mercek altına aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Haberde Ahmetcan'n özellikleriyle ilgili bilgiler verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

İŞTE O HABERDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

"Ahmetcan Kaplan aslında Abdullah Avcı'nın planlarında yoktu. Sakatlıklar sonrası forma şansını iyi değerlendirdi ve yıllardır beklenen şampiyonluğa önemli katkı yaptı."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

"Ahmetcan iyi diripling yapabilir. Yerden ve havadan isabetli pas verme olasılığı çok yüksek."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

"1.89 cm boyundaki genç yıldız hava toplarında çok iyi"

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

"Ahmetcan Kaplan Ajax'ın gelecek planlarında yer alan bir oyuncu"

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

16 Ocak 2003 Trabzon doğumlu olan Ahmetcan 1.89 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

İlk olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor Alt kadrosunda forma giyen futbolcu daha sonra Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzalamıştır.

DİĞER
Fenerbahçe peşinden koşmuştu! Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rus kozmetik firmasının reklam çekimleri için tam tamına...
Fırtına'da stopere iki aday!
G.Saray'da flaş gelişme! Nelsson gidiyor o yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da stopere iki aday!
Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Görkemli şölen
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleşti!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hollanda'da gündem Ahmetcan! Dikkat çeken analiz Hollanda'da gündem Ahmetcan! Dikkat çeken analiz 07:38
Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı 06:49
Claro Eyüp’te Claro Eyüp’te 00:51
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı 00:40
Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek 00:40
F.Bahçe'den YouTube açıklaması! F.Bahçe'den YouTube açıklaması! 00:39
Daha Eski
Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli Fırtına transferi bitirdi! İşte bonservis bedeli 00:39
Çebi'den flaş transfer itirafı! Çebi'den flaş transfer itirafı! 00:39
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... 00:39
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" "Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" 00:39
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... 00:38
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... 00:38