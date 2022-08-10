TRABZONSPOR HABERLERİ: Hollanda'da gündem Ahmetcan Kaplan! Dikkat çeken analiz

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar sonrası takıma ciddi anlamda katkı veren Ahmetcan Kaplan, Ajax yolunda...
Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar sonrası takıma ciddi anlamda katkı veren Ahmetcan Kaplan, Ajax yolunda...
5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAĞI AKTARILDI
Ajax'ın, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.
Hollanda ekibinde, İtalya'ya transferi gündemde olan Perr Schuurs'un takımdan ayrılması durumunda Ahmetcan'ın transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek olarak gösterildi.
Ajax ile Trabzonspor arasında genç futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu ve Ahmetcan transferi resmiyet kazanırsa bordo-mavililerin 10 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar kazanacağı ifade edildi.
Hollanda devinin anlaşma sağlanması durumunda Ahmetcan Kaplan'la da 5 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN ANALİZ
Hollanda basını Ajax'a transfer olması beklenen Ahmetcan Kaplan'ı mercek altına aldı.
Haberde Ahmetcan'n özellikleriyle ilgili bilgiler verildi.
İŞTE O HABERDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
"Ahmetcan Kaplan aslında Abdullah Avcı'nın planlarında yoktu. Sakatlıklar sonrası forma şansını iyi değerlendirdi ve yıllardır beklenen şampiyonluğa önemli katkı yaptı."
"Ahmetcan iyi diripling yapabilir. Yerden ve havadan isabetli pas verme olasılığı çok yüksek."
"1.89 cm boyundaki genç yıldız hava toplarında çok iyi"
"Ahmetcan Kaplan Ajax'ın gelecek planlarında yer alan bir oyuncu"
AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?
16 Ocak 2003 Trabzon doğumlu olan Ahmetcan 1.89 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor.
Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabiliyor.
İlk olarak 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor Alt kadrosunda forma giyen futbolcu daha sonra Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.
22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzalamıştır.