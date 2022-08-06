Olimpiyat şampiyonu

Karadeniz temsilcisi geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Fırtına 'uğurlu stadı' Atatürk Olimpiyat'ta bir galibiyete daha imza attı. 5 gün önce bu statta Sivasspor'u yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren bordo-mavililer dün de İstanbulspor engelini aşmayı başardı. Fırtına ilk yarısına hükmettiği mücadelede 16. dakikada Andreas Cornelius'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. Visca'nın ortasında Hugo pozisyonu karıştırdı, Danimarkalı yıldız nefis kafa vuruşuyla golünü attı. Fırtına ilk devreyi bu skorla önde tamamladı.



ÇOK SERT VURDU

İkinci yarıda Trabzonspor oyunu rölantiye aldı. İstanbulspor kenar ortalarıyla şans aradı. İki cılız kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır başarılıydı. 86. dakikada kullanılan kornerde Stefano Denswil kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Son şampiyon sezona 3 puanla başladı.



HEDEF BÜYÜK OLUNCA...

Sezona başlangıç maçları hep zordur. Ama Trabzonspor, İstanbulspor karşısında telaş yapmadı. Sabırlı futbol anlayışı ile hem oyunu elinde tuttu, hem de topa hakim oldu. Cornelius'un golünden sonra çok kaçırdı Trabzonspor. Trezeguet adeta hızlı bir tren gibi, öndeki arkadaşları ile bir oyun ezberi oluşturduğunda asist ve golleri ile takımın yeni prensi olur. Dorukhan, 40 yıllık stoper gibi oynuyor, yine hatasız bir maç çıkardı. Hamsik'in yokluğunda olgun atak geliştirmekte zorlandı Trabzonspor. Oyun organizatörlüğünü üstlenen Abdülkadir ve Bakasetas final paslarında etkisiz kaldı. Visca'nın da bir an önce eski formuna kavuşması lazım. Son Şampiyon sezona kazanarak başladı. Lig için önemli olan buydu. Ama Şampiyonlar Ligi asıl hedef bu sezon! Trabzonspor'un bu oyunu Kopenhag maçlarına yetmez.



Maçın anatomisi

ZEKİ UZUNDURUKAN