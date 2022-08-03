Favori Trabzonspor!

Kopenhag'da geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen 2 isim dikkat çekiyor. Biri Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar, diğeri ise Antalyaspor'dan gelen hücum oyuncusu Paul Mukairu. Danimarka temsilcisinin en önemli transferi olarak Denis Vavro görünüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Lazio'dan, eski kulübüne dönüş yaptı. Karadeniz ekibinin Kopenhag maçlarının tarihleri ve saatleri de belli oldu. İlk maç 16 Ağustos saat 22.00'de Kopenhag'da, rövanşı 24 Ağustos'ta aynı saatte Trabzon'da oynanacak.
Kopenhag'da geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen 2 isim dikkat çekiyor. Biri Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar, diğeri ise Antalyaspor'dan gelen hücum oyuncusu Paul Mukairu. Danimarka temsilcisinin en önemli transferi olarak Denis Vavro görünüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Lazio'dan, eski kulübüne dönüş yaptı. Karadeniz ekibinin Kopenhag maçlarının tarihleri ve saatleri de belli oldu. İlk maç 16 Ağustos saat 22.00'de Kopenhag'da, rövanşı 24 Ağustos'ta aynı saatte Trabzon'da oynanacak.
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