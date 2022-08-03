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Favori Trabzonspor!

Bordo-mavililere kurada 'kağıt üzerinde' en güçlü ekip çıktı. Karadeniz ekibi ilk maçı deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak. Danimarka temsilcisi formsuz. Ligde 3 maçta 2 yenilgileri var. Kopenhag, Alanyaspor'dan Babacar, Antalya'dan Mukairu'yu aldı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Favori Trabzonspor!
Şampiyonlar Ligi ile Trabzonspor'un arasında sadece 1 rakip var. İşte o rakip dün belli oldu. Bordo-mavili ekibe kurada 'kağıt üzerinde' en güçlü görünen Kopenhag çıktı. Ligi başlayalı 3 hafta olmasına rağmen Danimarka temsilcisinin şu anda hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Kopenhag, beklenilenin aksine Danimarka Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaptı. Geride kalan 3 haftada 1 defa kazanırken, 2 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı. Ağları 5 defa havalandırırker, kalesinde ise 6 gol gördü.

Kopenhag'da geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen 2 isim dikkat çekiyor. Biri Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar, diğeri ise Antalyaspor'dan gelen hücum oyuncusu Paul Mukairu. Danimarka temsilcisinin en önemli transferi olarak Denis Vavro görünüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Lazio'dan, eski kulübüne dönüş yaptı. Karadeniz ekibinin Kopenhag maçlarının tarihleri ve saatleri de belli oldu. İlk maç 16 Ağustos saat 22.00'de Kopenhag'da, rövanşı 24 Ağustos'ta aynı saatte Trabzon'da oynanacak.
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