Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Şampiyon Trabzonspor, başarılarına bir yenisini daha katmak için İstanbul'a geldi. Kupayı kazanan Sivasspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek bordo-mavililerde 7'den 70'e herkesin konsantrasyonu yüksek durumda. Bordo- mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular, müzeye bir kupa daha taşımak için zafen andı içtiler. Sezon başı olmasına rağmen öğrencileri hedefe kilitlenmiş ve hırslı şekilde görmek deneyimli çalıştırıcıyı da memnun ediyor. Karadeniz temsilcisi şehre Süper Kupa ile dönmek istiyor.

YENİLER SAHNE ALIYOR

Karadeniz temsilcisinde bugün yeni transferler sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Sağ bekte Larsen, sol bekte Eren Elmalı ilk defa bir resmi müsabakada boy gösterecekler. Anthony Nwakaeme'nin yerine alınan Trezeguet'nin de bugünkü mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı diğer 8 oyuncuyu geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosundan kullanarak onları onurlandıracak. Stoperde iki sol ayaklı Stefano Denswil ve Vitor Hugo yer alacak. Bordo-mavililerin en önemli gol silahları yine Edin Visca ve Andreas Cornelius olacak. Oyunu Marek Hamsik kuracak.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor taraftarına ayrılan biletlerin büyük bölümü tükendi. Bordo-mavili seyircilerin maç saatine kadar biletlerin tamamını satın alması bekleniyor. Karadeniz temsilcisi, Sivasspor'a karşı müthiş bir tribün gücünü arkasına alarak sahaya çıkacak. İstanbul'da yaşayan Trabzonsporlular uzun süredir takımlarıyla kavuşamıyordu. Bu özlemlerini gidermek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na akın edecekler.

68 GÜN SONRA

Trabzonspor, şampiyon tamamladığı geçen sezonun son maçını 22 Mayıs'da İstanbul'da Başakşehir ile oynamıştı. 68 gün aranın ardından ilk resmi maçına yine İstanbul'da çıkıyor. Hedef Süper Kupa.

İLK FİNALLERİ

Trabzonspor'un rakibi Sivasspor tarihinde ilk defa Süper Kupa finaline çıkıyor. Yiğidolar ilk finallerinde kupayı müzelerine götürmek istiyorlar. Rıza Çalımbay da sık sık motivasyon konuşmaları yapıyor.

İKİ EKSİK VAR

Bordo-mavililerde bugünkü karşılaşma öncesinde 2 eksik var. Savunmanın sağında görev yapan Serkan Asan ile kampta sakatlanan stoper Hüseyin Türkmen'in tedavilerine devam ediliyor. Bugünkü maçta yoklar.

'SÜPER' CUMARTESİ

Trabzonspor-Sivasspor, Süper Kupa finali oynanırken Avrupa'nın dört bir yanında da dev maçlara şahitlik edeceğiz. Futbolseverler bugün birbirinden keyifli karşılaşmalara doyacak. İşte Avrupa'da bugün oynanacak Süper Kupa finalleri: Manchester City-Liverpool (İngiltere), Ajax- PSV (Hollanda), RB Leipzig-Bayern Münih (Almanya), Porto-Tondela

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsık, A. Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelıus

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

SAAT: 20.45

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: ATV