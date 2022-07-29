Kupa çılgınlığı

28 Haziran'da sergilenmeye başlayan Süper Lig şampiyonluk kupasını 1 ayda 80 bin taraftar ziyaret etti. Trabzonspor Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, "Şamil Ekinci Müzesi'nde 1 aylık iş günü süresinde 75-80 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Bayramın 4. gününde 5 bin ziyaretçiyle rekor kırdık" dedi.
PARİS'TEN MÜZEYE!
Fransa'da yaşayan Cengiz ve Birgül Kazancı, yaz tatili için geldikleri Trabzon'da 3 erkek çocuklarıyla Mustafa Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti. Birgül Kazancı, "39 yaşındayım ve şampiyonluk görmemiştim. Kupanın yanında olmak harika" dedi.