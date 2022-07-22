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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Son dakika transfer haberleri.. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililerin listesinde birçok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de geride bıraktığımız sezonu Celta Vigo'da geçiren ve bonservisi Sampdoria'da bulunan Jeison Durillo. Karadeniz ekibinin Kolombiyalı futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:27 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 11:16
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

3 kulvarda mücadele edecek olan Fırtına, geniş ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Stoper mevkiine takviye yapması beklenen Karadeniz ekibinin transfer listesinde birçok isim bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Defans bölgesinde genişliği sağlamak adına Fırtına'da flaş bir isim gündeme geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Akşam'ın haberine göre kadrosuna kaliteli bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesine yeni bir isim eklendi: Jeison Murillo...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper için Karadeniz ekibinin İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre ise, son 1.5 sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoperin, Trabzonspor'a transferi kısa süre içinde tamamlanabilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Bu transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

ENİS'E YOL GÖZÜKTÜ

Trabzonspor'da yeni sezon planlamasında yer almayan Enis Destan için Polonya ve Belçika'dan transfer teklifi geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Karadeniz ekibi oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

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