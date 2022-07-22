TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere son aday Jeison Murillo!

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de yeniden şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen bordo-mavililer, kadrosunu nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Larsen gibi isimleri takıma kazandıran Fırtına'da yeni transferler Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Fırtına, geniş ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor.
Stoper mevkiine takviye yapması beklenen Karadeniz ekibinin transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Defans bölgesinde genişliği sağlamak adına Fırtına'da flaş bir isim gündeme geldi.
Akşam'ın haberine göre kadrosuna kaliteli bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesine yeni bir isim eklendi: Jeison Murillo...
Bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper için Karadeniz ekibinin İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.
Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre ise, son 1.5 sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoperin, Trabzonspor'a transferi kısa süre içinde tamamlanabilir.
DİĞER ÜÇ İSİM PAHALI GELDİ
Bordo-Mavililer'in listesinde Manchester United'dan Axel Tuanzebe, Leicester City'den Jannik Vestergaard ve Starsbourg'dan Alexander Djiku var...
Ancak bu üç isimin de yüksek bonservis bedelinin olması transferin önündeki en büyük engel...
Bu transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
ENİS'E YOL GÖZÜKTÜ
Trabzonspor'da yeni sezon planlamasında yer almayan Enis Destan için Polonya ve Belçika'dan transfer teklifi geldi.
Karadeniz ekibi oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.