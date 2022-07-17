3 gün izinliler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugün tamamlanacak ilk etap kampının ardından bir hayli yorulan oyuncularına izin verecek. Bordo-mavili futbolcular 3 gün izin yapacaklar. Tempolu antrenmanlarda yorulan futbolcular izinde hem dinlenecek hem de aileleriyle bir araya gelecekler. Ardından yeniden bir araya gelerek Süper Kupa finalinde Sivas ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürecekler.

OKULLAR BULUŞUYOR

Bordo-mavili kulübün Türkiye genelindeki 39 futbol okulundaki sporcular yarın Trabzon'da bir araya gelecek. 506 futbolcu ve 67 antrenör Trabzon'da buluşacak. 39 takım arasında turnuva düzenlenecek. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın gözetiminde yapılacak turnuvada beğenilen futbolcular kulüp bünyesine katılacak. Yarın başlayacak, yeni yıldızların sahne alacağı bu turnuva Perşembe günü sona erecek.