TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam eden bordo-mavili yönetimin gündemine en son Dedryck Boyata gelmişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam eden bordo-mavili yönetimin gündemine en son Dedryck Boyata gelmişti.
Trabzonspor'un 31 yaşındaki stoper için Hertha Berlin ile masaya oturduğu ve 2.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.
Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.