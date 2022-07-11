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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Trabzonspor, yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle alternatifli bir takım kurmak istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı sağ stoper istediğini dile getirirken, gündeme gelen son isim ise Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata olmuştu. Fırtına, Belçikalı defans oyuncusu için Alman kulübüne ilk teklifini sundu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam eden bordo-mavili yönetimin gündemine en son Dedryck Boyata gelmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Trabzonspor'un 31 yaşındaki stoper için Hertha Berlin ile masaya oturduğu ve 2.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Belçikalı savunmacı, Berlin ile 74 maçta 6 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Celtic ile de 135 maçta 15 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Boyata özellikle hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

GEÇEN SEZON DA LİSTEDEYDİ

Boyata 2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

2019'da ise bedelsiz olarak Hertha Berlin'e geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Boyata'yı Fırtına geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi! İlk teklif sunuldu

CITY PATENTLİ

İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.

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