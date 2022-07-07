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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 11:10
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Bordo mavili kulübün yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı." ifadesinde yer verildi.

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