TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca yeni sezon öncesi bordo mavili takımın kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca yeni sezon öncesi bordo mavili takımın kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
TREZEGUET AÇIKLAMASI
Edin Visca, "Sakatlık olmaması için bizim için büyük güç olacak. Diğer oyuncular ne kadar iyi olursa ben de iyi olacağım.
Trezegeuet'i tanıyorum iyi bir karakter iyi profesyonel. Biraz konuştuk onunla.
Doğucan ve Eren Kasımpaşa'da zaten çok iyi oynadılar. En iyi transferleri yaptık.
En önemlisi sakatlık olmasın. Geçen sene bunu çok yaşadık, bizim için iyi bir sezon olacak.
Play-off oynayacağız, iyi bir fikstür olacak, ilk hedef gruplara girmek, Trabzonspor camiası bunu hak ediyor" dedi.
"BÖYLE BİR ATMOSFER YOK"
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına değinen Edin Visca, "Bu dili herkesin öğrenmesi gerekiyor.
Türkiye'deki insanlara saygı gösteriyorsun, özellikle yerli oyuncular rahat konuşabilir, İngilizce de biliyorum.
Kamptaki ortamımız müthiş. Ben de şimdi hatırlıyorum kutlamaları heyecanlanıyorum. Herkese tek tek anlattım, Trabzonspor'un tarihini anlattım.
Bazen arkadaşlar maça gelip izlediler. Benim abim Konya maçına geldi ağladı. 'Böyle bir atmosfer yok' dedi.
Burada insanlar çok seviyor, herkese tek tek anlattım. Şampiyonalar Ligi maçlarına da götüreceğim.
Herkese hissetmek yaşatmak istiyorum. Bireysel performansı arttırmak istiyorum. Dünyada böyle kutlama olmadı, olmayacak tekrar." ifadelerini kullandı.
"ABDULLAH AVCI İLE KONUŞTUM"
Trabzonspor'da ortamından bahseden Edin Visca, "Başakşehir rahat bir takım, baskı da yok. Başakşehir'de 5-6 yıl ilk 4 içinde olduk.
Abdullah Hoca ile konuştum, konfor alanına çıkmak istedim. Trabzon'da çalışan yönetici, başkan sağ olsun evime gibi geldim.
Tekrar yeni bir şeyler yapmak yeni tarih yeni hikaye yazmak istiyorum. Ben mutluyum, sadece bir şampiyonluk değil. Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum." dedi.