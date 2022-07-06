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TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Edin Visca, basın mensuplarının karşısına geçti. Açıklamalarda bulunan Bosnalı futbolcu, Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:44 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:54
TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca yeni sezon öncesi bordo mavili takımın kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

TREZEGUET AÇIKLAMASI

Edin Visca, "Sakatlık olmaması için bizim için büyük güç olacak. Diğer oyuncular ne kadar iyi olursa ben de iyi olacağım.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Trezegeuet'i tanıyorum iyi bir karakter iyi profesyonel. Biraz konuştuk onunla.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Doğucan ve Eren Kasımpaşa'da zaten çok iyi oynadılar. En iyi transferleri yaptık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

En önemlisi sakatlık olmasın. Geçen sene bunu çok yaşadık, bizim için iyi bir sezon olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Play-off oynayacağız, iyi bir fikstür olacak, ilk hedef gruplara girmek, Trabzonspor camiası bunu hak ediyor" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

"BÖYLE BİR ATMOSFER YOK"

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına değinen Edin Visca, "Bu dili herkesin öğrenmesi gerekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Türkiye'deki insanlara saygı gösteriyorsun, özellikle yerli oyuncular rahat konuşabilir, İngilizce de biliyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Kamptaki ortamımız müthiş. Ben de şimdi hatırlıyorum kutlamaları heyecanlanıyorum. Herkese tek tek anlattım, Trabzonspor'un tarihini anlattım.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Bazen arkadaşlar maça gelip izlediler. Benim abim Konya maçına geldi ağladı. 'Böyle bir atmosfer yok' dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Burada insanlar çok seviyor, herkese tek tek anlattım. Şampiyonalar Ligi maçlarına da götüreceğim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Herkese hissetmek yaşatmak istiyorum. Bireysel performansı arttırmak istiyorum. Dünyada böyle kutlama olmadı, olmayacak tekrar." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

"ABDULLAH AVCI İLE KONUŞTUM"

Trabzonspor'da ortamından bahseden Edin Visca, "Başakşehir rahat bir takım, baskı da yok. Başakşehir'de 5-6 yıl ilk 4 içinde olduk.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Abdullah Hoca ile konuştum, konfor alanına çıkmak istedim. Trabzon'da çalışan yönetici, başkan sağ olsun evime gibi geldim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'dan Trezeguet sözleri!

Tekrar yeni bir şeyler yapmak yeni tarih yeni hikaye yazmak istiyorum. Ben mutluyum, sadece bir şampiyonluk değil. Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum." dedi.

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