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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavililer bu bağlamda, yeni bir 10 numara arayışına girdi. Uruguay basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un küme düşen Cagliari'den ayrılmak isteyen Pereiro'yla ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper, kale ve hücum hattı için sürerken İtalya ve Uruguay'dan dün sürpriz bir iddia geldi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Serie A'dan düşen Cagliari'nin ofansif orta sahası Gaston Pereiro'nun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, oyuncuya talip olan takımlar arasında Trabzonspor'un ön plana çıktığı vurgulandı...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Uruguay basınında yer alan haberde, "Trabzonspor küme düşen Cagliari'den ayrılmak isteyen Pereiro'yla ilgileniyor" denildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Oyuncunun rakamsal beklentisinin yüksek olduğu bilgisi de okuyuculara aktarıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

PSV'DE FORMA GİYDİ

İtalyan medyasında ise, "Pereiro için en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Uruguaylı, Türkiye Şampiyonu'na gidebilir" ifadelerine yer verildi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pereiro, 27 yaşında.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Başarılı futbolcu, ofansif orta saha bölgelerinin yanında kanatlarda da görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Geçtiğimiz sezon 32 maçta sahaya çıktığı Cagliari'ye 5 gol+3 asistlik katkı sağlayan Gaston Pereiro, kariyerinde PSV Eindhoven ve Club Nacional formaları da giydi. Toplamda 258 maçta 69 gol+33 asist üretti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

RAKAM DA YAZDILAR

Cagliari küme düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Uruguaylı Pereiro için Trabzonspor'un 1 milyon euro garanti ücret artı bonuslar teklif ettiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Fırtına'da 10 numara bölgesinde halen Abdülkadir Ömür ve Bakasetas var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

İki isim için de satış olasılığı bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Pereiro'nun alternatif olarak gündemde olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Uruguay Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Gaston Pereiro, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, Cagliari'ye Ocak 2020'de PSV'den 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti.

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