TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Gaston Pereiro iddiası!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper, kale ve hücum hattı için sürerken İtalya ve Uruguay'dan dün sürpriz bir iddia geldi...
Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper, kale ve hücum hattı için sürerken İtalya ve Uruguay'dan dün sürpriz bir iddia geldi...
Serie A'dan düşen Cagliari'nin ofansif orta sahası Gaston Pereiro'nun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, oyuncuya talip olan takımlar arasında Trabzonspor'un ön plana çıktığı vurgulandı...
Uruguay basınında yer alan haberde, "Trabzonspor küme düşen Cagliari'den ayrılmak isteyen Pereiro'yla ilgileniyor" denildi.
Oyuncunun rakamsal beklentisinin yüksek olduğu bilgisi de okuyuculara aktarıldı.
PSV'DE FORMA GİYDİ
İtalyan medyasında ise, "Pereiro için en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi.
Uruguaylı, Türkiye Şampiyonu'na gidebilir" ifadelerine yer verildi...
Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pereiro, 27 yaşında.
Başarılı futbolcu, ofansif orta saha bölgelerinin yanında kanatlarda da görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta sahaya çıktığı Cagliari'ye 5 gol+3 asistlik katkı sağlayan Gaston Pereiro, kariyerinde PSV Eindhoven ve Club Nacional formaları da giydi. Toplamda 258 maçta 69 gol+33 asist üretti.
RAKAM DA YAZDILAR
Cagliari küme düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Uruguaylı Pereiro için Trabzonspor'un 1 milyon euro garanti ücret artı bonuslar teklif ettiği öne sürüldü.
Fırtına'da 10 numara bölgesinde halen Abdülkadir Ömür ve Bakasetas var.
İki isim için de satış olasılığı bulunuyor.
Pereiro'nun alternatif olarak gündemde olduğu belirtiliyor.
Uruguay Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Gaston Pereiro, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, Cagliari'ye Ocak 2020'de PSV'den 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti.