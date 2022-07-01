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Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Son şampiyon Trabzonspor, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Bordo mavililer bu bağlamda, yeni bir 10 numara arayışında. İtalyan basınında yer alan habere göre Trabzonspor, transferde rotasını Gaston Pereiro'ya çevirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 11:54
Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Türkiye'nin son şampiyonu Trabzonspor, Gaston Pereiro için teklifini sundu.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Fırtına, Uruguaylı 10 numarayı Cagliari'den almak için önemli ilk adımı attı.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Hamsik ve Cornelius gibi İtalyan şampiyonasının tanıdığı isimleri olan Trabzonspor 5 milyon Euro'luk bir teklifi var.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Ancak, Trabzonspor'un oyuncuya 1 milyonu geçmeyecek sabit maaş teklifinde, hem bireysel hem de takım bonuslarının eklenmesi yer alıyor.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Cagliari'den yaklaşık 2 milyon Wuro kazanan Pereiro bunu şu anda kabul etmedi.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Ancak Uruguaylı oyuncu, "Benim tercihim rekabetçi bir takımla oynamaya devam ediyor olmak.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Cagliari ile daha üç yıllık sözleşmem var.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Ancak Avrupa'daki kariyerime devam etmek için diğer takımlardan birkaç çağrı daha bekliyorum" dedi.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

GASTON PEREIRO KİMDİR?
11 Haziran 1995'te Uruguay'da dünyaya gelen Pereira, 1.88 boyunda.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, 10 numara ve tercih edilmesi halinde sağ kanatta oynayabiliyor.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Pereiro, kariyeri boyunca 258 müsabakada 69 gole imza atarken 33 asist yaptı.

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Gaston Pereiro...

Yıldız futbolcu, Uruguay milli takımı ile 13 maça çıktı ve 4 gol katkısında bulundu.

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