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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında yeniden gaza bastı. Şampiyon Trabzonspor, 27 yaşındaki Mısırlı kanat ile el sıkıştı. ‘Önce oyuncu ile anlaşın’ diyen Aston Villa ile yeniden temaslar başladı. Bu transfer an meselesi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Fırtına'da 4 yıllık Nwakaeme dönemi sona ererken, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu aranıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Listenin ilk sıralarında Trezeguet var. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yoğun mesai harcıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile masaya oturulmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Son iki günde yapılan görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon euro'ya yükseltti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Menajer Emile, Mısırlı yıldız ile görüşmek üzere Türkiye'den ayrıldı ve bu hafta yine gelecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Yönetim Aston Villa ile yeniden görüşmelere başladı. İngilizler, "Önce oyuncuyla anlaşın" mesajını göndermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, aslında tam bir hücumcu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferin sonuçlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

27 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet haftası! Görüşmeler yeniden başlıyor

Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.

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