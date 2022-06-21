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Abdülkadir Ömür için teklif yok

Adı sık sık Avrupa takımlarıyla anılan Abdulkadir Omur icin Trabzonspor'a şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Bordo-mavili yonetim, 22 yaşındaki orta saha icin bazı menajerlerin getirdiği onerileri dikkate almadı. Sadece resmi tekliflerin değerlendirileceği ozellikle belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Abdülkadir Ömür için teklif yok
Adı sık sık Avrupa takımlarıyla anılan Abdulkadir Omur icin Trabzonspor'a şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Bordo-mavili yonetim, 22 yaşındaki orta saha icin bazı menajerlerin getirdiği onerileri dikkate almadı. Sadece resmi tekliflerin değerlendirileceği ozellikle belirtildi.
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