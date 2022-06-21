Abdülkadir Ömür için teklif yok

Adı sık sık Avrupa takımlarıyla anılan Abdulkadir Omur icin Trabzonspor'a şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Bordo-mavili yonetim, 22 yaşındaki orta saha icin bazı menajerlerin getirdiği onerileri dikkate almadı. Sadece resmi tekliflerin değerlendirileceği ozellikle belirtildi.
Adı sık sık Avrupa takımlarıyla anılan Abdulkadir Omur icin Trabzonspor'a şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Bordo-mavili yonetim, 22 yaşındaki orta saha icin bazı menajerlerin getirdiği onerileri dikkate almadı. Sadece resmi tekliflerin değerlendirileceği ozellikle belirtildi.